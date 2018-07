Corintianos ocupam a Avenida Paulista para comemorar título

SÃO PAULO - A festa iniciada neste domingo em Yokohama, no Japão, foi parar na principal e mais cosmopolista avenida de São Paulo, a Paulista. Logo após o apito final e da conquista do Mundial de Clubes, corintianos ocuparam a esquina com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e aproveitaram o bloqueio de trânsito feito pela Polícia Militar e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para deitar no asfalto, soltar foguetes, estender bandeiras, cantar o hino e vestir a camisa do clube até mesmo nos cachorros.

"O maior título é a torcida. Independente de título ou não iríamos comemorar", afirmou a fotógrafa Cláudia Custódio, de 21 anos. Apesar da profissão, ela não quis levar máquina para registrar o momento histórico e de festa do Corinthians. "Só quero me preocupar em comemorar. Deixo o trabalho para outra hora", disse ela, que contou estar há cinco noites sem dormir bem.

As noites sem sono foram compensadas neste domingo do outro lado do mundo. No mesmo estádio em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002, o Corinthians, novamente transformou o local em uma festa verde-amarela. Um dos símbolos dessa ligação com o Japão é o casal Tetsutaro e Yukiyo Takasugi, que está há dois anos no Brasil e adotou o clube do Parque São Jorge para torcer. "Viemos até a Paulista para ver o jogo porque em nossa casa, em Moema, não tem luz", contou Yukiyo. Ambos fizeram questão de filmar a comemoração e só lamentaram o fato de não estarem em Yokohama, onde amigos deles conseguiram ingresso e foram ao estádio.

O estudante Tarik Munhoz, de 21 anos, é do estilo fanático e acompanhou a partida inteira de joelhos do lado de fora de um bar na região da Avenida. "Só vou levantar quando o Corinthians for campeão. Desde a final da Libertadores tenho acompanhado os jogos ajoelhado. É uma promessa", contou. Para dar sorte, ele usava uma camisa de treino lançada pelo clube em 1995. A peça foi comprada pelo pai dele e era uma espécie de amuleto.

A festa dos irmãos Moisés e Isaac Reis, de 6 e 8 anos, respectivamente, foi diferente. Com a camisa do Corinthians, eles celebraram à maneira deles, jogando futebol com o pai, Jorge Reis, em plena calçada da Avenida Paulista, quase alheios à euforia dos demais. "O melhor do jogo foi o Guerrero e agora vou querer uma camisa do Corinthians com o nome dele nas costas", afirmou Moisés, meio em tom de pedido de presente de Natal. Talvez isso nem seja necessário, porque até o fim do ano a festa deles e do restante da torcida já está garantida.