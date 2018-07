Corintianos pedem para que eliminação não 'manche o trabalho' na temporada

O discurso entre jogadores e comissão técnica do Corinthians, após a derrota por 4 a 3 para o Internacional, nos pênaltis, depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal, é de que o time precisa se recuperar o quanto antes e não deixar que a queda na Copa do Brasil estrague o bom trabalho que está sendo feito nesta temporada

“Fomos eliminados de cabeça erguida. Fizemos dois bons jogos e pecamos um pouco nas finalizações, mas isso não pode manchar nosso trabalho. Estamos correndo e nos esforçando. Perdemos nos pênaltis, que é um acidente. Temos de estar com o psicológico bom para o Campeonato Paulista”, disse o atacante Jô.

O técnico Fábio Carille pede para que o time se recupere o quanto antes, já que no domingo enfrenta o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Além disso, existe a preocupação com os garotos Maycon e Guilherme Arana, que perderam pênaltis nesta quarta-feira.

“A gente tem que aprender rápido. Faz parte. A primeira coisa que eu falei para os jogadores que perderam os pênaltis é que nós erramos e não eles. O Corinthians é quem saiu da Copa do Brasil e não os garotos. Amanhã (quinta-feira) vai estar todo mundo cabisbaixo, o que é natural, mas a gente está sem perder há muito tempo e temos uma consistência”, destacou o comandante corintiano.

O elenco corintiano se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.