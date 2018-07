Conquistas do Corinthians estão no Parque São Jorge

A sede do Parque São Jorge abre suas portas para o Memorial do Corinthians, e já avisa aos fãs que ali dentro há muita emoção. O Estadão fará uma 'visita' às salas de troféus de alguns clubes do Brasileirão. O Corinthians é o primeiro da lista. No Memorial do Parque São Jorge há uma réplica exata do vestiário do time, com uniformes que já foram utilizados por jogadores em sua história. Na sequência, a intenção é fazer com que o torcedor troque de lado e sinta que é o próprio jogador entrando em campo.

Os momentos mais importantes da equipe são exibidos em telões gigantes. Jogos memoráveis, defesas, dribles e gols fazem o corintiano dar uma volta ao passado e lembrar dos seus feitos e ídolos. Réplicas de importantes jogadores como Basílio, Rivelino, Sócrates, Teleco, Luizinho e Vladimir estão expostas no espaço. Painéis interativos também mostram a carreira dos atletas e equipes desde a fundação do clube em 1910.

O Memorial, inaugurado em 2006, tem ainda espaço destinado aos trofeús. O passeio termina dentro de uma sala de cinema que exibe todos os gols e títulos do Corinthians. O horário de funcionamento é das 10h às 17h, de terças e sexta. Sábados, domingos e feridados, das 10h às 16h. O preço da entrada é de R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Crianças com até cinco anos, associados do clube e Fiel Torcedor em dia estão isentos do pagamento. Estudantes, aposentados e pessoas acima de 65 anos pagam meia entrada.