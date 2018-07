Corintianos recebem rivais aos gritos de '2.ª divisão'

Assim que os dois mil torcedores palmeirenses entraram no estádio do Pacaembu, os corintianos que já estavam no local estenderam faixas com os dizeres "chupa Porco" e começaram a gritar: "Ão, ão, ão, segunda divisão". Os alvinegros ainda lembraram do atacante Romarinho, que começa a partida no banco de reservas. "É Romarinho...", cantaram, lembrando que o atacante fez dois gols na vitória por 2 a 1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado e depois marcou mais um na vitória por 2 a 0 no segundo turno.

Mas os palmeirenses não ficaram para trás. Eles picharam um muro próximo de um dos setores que a torcida do Corinthians entrou no estádio com os dizeres. "Chupa gambá, somos campeões do mundo desde 1951." Além disso, fizeram bastante barulho com instrumentos de percussão.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 16h, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.