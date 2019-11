Corintianos reconhecem primeiro tempo ruim no empate com o Internacional

Os jogadores do Corinthians reconheceram o desempenho ruim da equipe alvinegra no primeiro tempo do empate por 0 a 0 diante do Internacional, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos primeiros 45 minutos, o time não finalizou uma única vez com perigo. Na segunda etapa a coisa melhorou e o time chegou a ter um gol anulado - Gustavo estava em posição de impedimento.

Entre os dez times de melhor campanha no Brasileirão, o ataque do Corinthians, com 36 gols, supera apenas os de Vasco (35) e São Paulo (33). O Flamengo (73 gols) tem o melhor setor ofensivo do torneio, seguido por Grêmio (55) e Palmeiras (52).

"No primeiro tempo tivemos um pouco de dificuldade. No segundo nós acertamos nossa posse de bola. Mas falta acertar mais as finalizações para chegarmos ao gol. Não foi de todo mau o resultado", opinou o volante Júnior Urso.

O atacante Vagner Love também admitiu que o Corinthians mostrou um desempenho aceitável apenas na segunda metade da partida.

"Buscamos a vitória até o final. Nosso primeiro tempo foi abaixo do que apresentamos nos dois últimos jogos (na vitória sobre o Fortaleza e no empate diante do Palmeiras). Entramos com uma postura diferente no segundo tempo, mas não chegamos ao gol", lamentou o veterano jogador, que começou a partida no banco de reservas e entrou na vaga de Mateus Vital.