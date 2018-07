Corintianos roubam a cena em jogo do Monterrey e Chelsea

YOKOHAMA - A Fiel roubou a cena durante a semifinal do Mundial de Clubes entre Chelsea e Monterrey, no estádio de Yokohama, nesta quinta-feira. Assim que os jogadores do Corinthians que foram ao estádio para acompanhar a partida na qual sairá o adversário do Alvinegro na decisão do torneio, domingo, apareceram no telão, corintianos espalhados pelo estádio começaram a gritar "Timão eô".

O coro ganhou força e, por vezes, abafou o grito dos mexicanos seguidores do Monterrey e dos ingleses fãs do Chelsea. Alguns corintianos com faixas e bandeiras deixaram os seus assentos para se unir ao "bando de loucos", algo não permitido pelas regras da Fifa, organizadora do torneio.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, então, começaram as provocações aos jogadores brasileiros que atuam no Chelsea. Um grupo de corintianos que estava no meio de campo puxou "Doutor, eu não me engano, o David Luiz é corintiano". Depois, o alvo passou a ser Oscar, revelado pelo São Paulo: "Oscar, v..." O único poupado foi o volante Ramires, no banco de reserva.