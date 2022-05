Corintianos são vítimas de racismo por parte de torcedor do Boca Juniors em jogo da Libertadores

Mais um caso de racismo foi registrado, nesta terça-feira, na Copa Libertadores. Antes de a bola rolar para o jogo entre Boca Juniors e Corinthians, um vídeo registrou um torcedor da equipe argentina imitando um macaco em direção ao local destinado para os brasileiros no estádio La Bombonera.

No primeiro duelo entre os dois times na fase de grupos do torneio sul-americano, um torcedor do Boca foi detido após cometer injúria racial contra corintianos na Neo Química Arena. Em outras rodadas, foram identificados outros casos de racismo em jogos envolvendo Palmeiras (diante do Emelec), Fortaleza (River Plate), Red Bull Bragantino (Estudiantes), Flamengo (Universidad Católica) e Fluminense (Olimpia e Millonarios).

Os torcedores racistas das equipes de Buenos Aires foram suspensos de ingressar em qualquer estádio da capital argentina. Leandro Ponzo, do Boca Juniors, não poderá assistir aos jogos presencialmente por quatro anos, enquanto Gustavo Sebastián Gómez, do River Plate, por dois.

Amigo meu está na torcida do Corinthians pro jogo de hoje, contra o Boca, em La Bombonera. Mais “caso isolado” de racismo nas competições da @CONMEBOLBR. Até quando essa porra vai continuar e esses criminosos vão continuar saindo impunes? INACEITÁVEL! pic.twitter.com/WIOQFWDdB1 — JV ★彡 (@JVittor_07) May 17, 2022

Diante do aumento expressivo de casos de racismo identificados nas competições sul-americanas, a Conmebol anunciou na última semana uma série de mudanças em seu Código Disciplinas para aumentar as punições a clubes, jogadores e torcedores que cometam atos discriminatórios.

Clubes podem ser punidos com jogos com portões fechados e sancionados com pena pecuniária de até US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil). Atletas estão sujeitos a ficarem fora de até cinco partidas, caso cometam qualquer tipo de injúria racial.

"Qualquer jogador ou oficial que insulte ou atente contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, por motivos de cor de pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por um mínimo de cinco jogos ou por um período de tempo mínimo de dois meses", identifica o primeiro parágrafo do artigo 17 do Código Disciplinar da entidade sul-americana.