Corintianos se contentam com ponto fora de casa contra o Vasco

SÃO PAULO - O oitavo empate do Corinthians no Campeonato Brasileiro - é a equipe com maior número de igualdades - foi bem recebido pelos jogadores pelo fato de ter sido conseguido fora de casa. "Em um torneio difícil como esse é importante somar ponto sempre, principalmente fora de casa", diz o lateral Fábio Santos. "Tivemos um bom início e sabíamos que eles tentariam o resultado. O time jogou bem fora de casa. O importante é pontuar", disse o volante Ralf.

O meia Douglas, um dos melhores do time, lamentou as chances perdidas e afirmou que o time poderia ter vencido o jogo em Brasília. O jogador acertou uma cabeçada no travessão aos 9 minutos do primeiro tempo. "Nós começamos bem e poderíamos ter matado o jogo. Sabíamos que tínhamos condições de vencer, mas a sorte não ajudou", conformou-se o jogador, responsável pelas principais jogadas de ataque, principalmente no primeiro tempo.

O meia Danilo e o zagueiro Paulo André receberam o terceiro cartão amarelo no jogo deste domingo e vão cumprir suspensão automática na próxima rodada. O adversário do Timão daqui a exatamente uma semana será o Flamengo, no estádio do Pacaembu, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.