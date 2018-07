Corintianos se espalham pelo centro de São Paulo para assistir ao jogo

SÃO PAULO - Cerca de dois mil torcedores acompanharam à vitória do Corinthians sobre o Al Ahly pela semifinal do Mundial de Clubes na quadra da Gaviões da Fiel, endereço oficial dos grandes momentos da vida do clube, localizado no bairro do Bom Retiro. Para participar da festa era necessário doar um quilo de alimento não perecível e, segundo os organizadores, foram arrecadadas duas toneladas de alimentos, que serão distribuídos para entidades filantrópicas. O movimento tão intenso que, desde o início do jogo, os organizadores pediam insistentemente que os torcedores descessem do camarote para evitar superlotação, mas poucos atenderam à solicitação. Quando Guerrero fez o gol da vitória, no final do primeiro tempo, a explosão de alegria transformou a quadra em um espetáculo em branco e preto. Duas horas após o final da partida, os torcedores ainda se concentravam nas ruas próximas à quadra e prometiam prolongar a festa até a noite. "Eu consegui tirar o dia de folga porque sabia que teria de comemorar a vitória", diz o auxiliar de limpeza Thiago da Silva Elias. "Essa festa vai até o próximo jogo", exagera Nathália Pereira.

Com a ausência de telões no restante da cidade, os corintianos transformaram cada esquina em uma arquibancada ao ar livre ver o jogo. Restaurantes, bares e quiosques e até barracas de vendedores ambulantes concentravam corintianos ansiosos e tensos na manhã desta quarta-feira.

No Vale do Anhagabaú, palco da festa oficial do centenário do clube, a lanchonete Planeta Frutas foi o local de maior concentração. Com uma TV de 42 polegadas amplificada por sistema de som potente - equipamentos utilizados para produção de shows de médio porte -, o local atraiu cerca de 100 corintianos. Como o tamanho da TV não era lá essas coisas, muitos se agachavam e torciam o pescoço para acompanhar o jogo. "Já temos uma tradição de exibir os jogos aqui. Normalmente, coloco três TVs, mas hoje não consegui. O jogo foi muito cedo", conta o proprietário Reginaldo Pereira Costa. A tensão era tão grande que ninguém se importou. "O importante é a emoção de ser corintiano. A gente nem se importa com a TV, a chuva ou sol. Hoje, foi bom, mas contra o Chelsea, vamos jogar melhor", promete o operador de Mercado Financeiro, Kléber da Silva. Com a partida, o proprietário conta que triplicou o faturamento na manhã de hoje.

Para acompanhar à partida no Arena Pelé Café, franquia sofisticada de lanchonetes cuja decoração reproduz os grandes momentos da carreira do Rei do Futebol e que se localiza em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, era preciso fazer reserva. Todos os 88 lugares estavam ocupados assim que o jogo começou. Um deles pelo analista financeiro Andrés Jaime. "Almoço sempre por aqui e consegui o melhor lugar", orgulha-se o torcedor, em frente à TV. Em sua mesa, uma bandeira metade corintiana, metade japonesa. "Assim que terminar o jogo, vou estendê-la na mesa do escritório".

No domingo, em Yokohama, o Corinthians vai jogar a final do Mundial Interclubes contra o vencedor do confronto entre Chelsea e Monterrey, que será disputado nesta quinta-feira.