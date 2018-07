Corintianos se misturam a torcedores de River e outros contra o Boca Juniors

O clima é festivo e sem confusão até gora também. "As torcidas são amigas, mas vamos ver quando chegarmos perto do estádio. Eles (boquenses) devem estar todos por lá nos esperando", diz Marcelo Gilberto Paixão, que estava com alguns amigos na entrada do hotel do Corinthians. Eles também tentam conseguir ingressos.

Os cerca de 20 amigos desembolsaram R$ 500,00 cada pelas entradas. "Vamos fazer a maior festa, mostrar como é que se torce." Disse e correu para mais uma foto da torcida com os argentinos.

A promessa é que 6 mil corintianos cheguem a Buenos Aires ainda nesta quarta para tentar reforçar a torcida na La Bombonera - oficialmente apenas 2.450 ingressos foram repassados aos brasileiros. Nas ruas, nos shoppings, nas tradicionais galerias e nos restaurantes é possível vê-los exibindo com orgulho a camisa do time. "Aqui é Corinthians", gritam em plena Buenos Aires.