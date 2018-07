Corintianos transformam CT japonês em arquibancada de Itaquera

NAGOYA - Eles estavam no Japão, mas pareceu mesmo que os jogadores estavam no CT de Itaquera. Mais de 700 torcedores, segundo a organização, foram assistir ao treino do Corinthians no começo deste sábado, em Nagoya, o segundo em solo japonês na preparação para a semifinal o Mundial de Clubes.

Munidos com muitas bandeiras, faixas, tambores e outros instrumentos, os representantes da torcida corintiana fizeram muito barulho e chamaram a atenção até mesmo dos jogadores que trabalhavam no campo. Muitos até pararam por alguns instantes para admirar e agradecer o apoio. Romarinho e Emerson foram os mais festejados.

O treino com bola foi no formato de campo reduzindo, ataque contra defesa. O clima ajudou um pouco e, apesar a temperatura perto dos 7°C, o sol brilhou e serviu para animar um pouco mais a torcida.

Na movimentação já foi possível ter uma ideia do time titular do Corinthians para o jogo de quarta-feira: Cassio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fabio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas e Danilo; Emerson e Guerrero, que mostrou estar recuperado das dores no joelho.