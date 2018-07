Coritiba abre 2 a 0, mas cede empate ao São Bento e decepciona no Couto Pereira

Em uma tarde inspirada do atacante Ricardo Bueno, o Coritiba decepcionou os torcedores que compareceram ao estádio Couto Pereira neste sábado e só empatou com o São Bento, por 2 a 2, pela 16.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time paranaense saiu de campo vaiado e debaixo o estádio sob gritos de "vergonha" depois de ter aberto 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Com 24 pontos, o Coritiba está apenas na zona intermediária da tabela. Já o São Bento encerrou uma sequência de quatro derrotas, mas, com 18 pontos, segue ameaçado pelo rebaixamento.

O time paulista teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas o Coritiba foi eficiente e deixou o gramado em vantagem. Logo aos dois minutos, Jonatas Belusso cruzou rasteiro e Yan Sasse, de letra, abriu o placar. Aos 31 minutos, Dudu Vieira puxou Leandro Silva dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo goleiro Wilson. Cinco minutos depois, aos 36, Branquinho cruzou e Ricardo Bueno, de cabeça, diminuiu para o time paulista.

O segundo tempo começou animado, com as duas equipes criando boas chances. O Coritiba quase fez o terceiro com Yan Sasse, enquanto Paulinho exigiu boa defesa de Wilson. Em menos de um minuto, Uillian Correia recebeu dois cartões amarelos e deixou os donos da casa com um jogador a menos.

Em vantagem, o São Bento se lançou ao ataque e empatou aos 38 minutos em chute forte de Ricardo Bueno. O time paulista ainda teve um gol anulado pela arbitragem. Ao final do jogo, muitas vaias da torcida junto com o grito já costumeiro nos estádios: "Time sem vergonha".

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 17.ª rodada da competição. O Coritiba enfrenta o Goiás, às 19h15, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, enquanto o São Bento recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 2 SÃO BENTO

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho (Simião), Uillian Correia e Yan Sasse (Kady); Alisson Farias, Guilherme Parede e Jonatas Belusso (Júlio Rusch). Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony (Ronaldo), Anderson Salles, Everton Páscoa e Paulinho; Doriva, Fábio Bahia, Dudu Vieira (Lucas Farias), Cléo Silva e Branquinho (Diogo Oliveira); Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Yan Sasse aos dois, Wilson aos 31 e Ricardo Bueno aos 36 minutos do primeiro tempo; Ricardo Bueno aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG)

CARTÕES AMARELOS - Thalisson Kelven e Uillian Correia (Coritiba); Branquinho, Doriva e Anderson Salles (São Bento)

CARTÃO VERMELHO - Uillian Correia (Coritiba)

RENDA - R$ 118.645,00

PÚBLICO - 6.756 pagantes

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).