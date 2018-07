Coritiba acerta a contratação de atacante Giva, ex-Santos

O Coritiba anunciou nesta segunda-feira o seu primeiro reforço para a temporada. A equipe paranaense terá mais um ex-santista no seu elenco. Quem chega ao Couto Pereira vindo da Vila Belmiro é o atacante Giva, que já foi apontado como substituto de Neymar e que passou todo o ano passado encostado no Santos.

Destaque na conquista da Copa São Paulo de 2013, quando foi o artilheiro do Santos no torneio, o atacante chegou a ser titular da equipe principal logo depois da saída de Neymar, mas foi perdendo terreno, a ponto de só entrar em duas partidas do Brasileirão do ano passado.

No Coritiba, com contrato de dois anos deve substituir o camaronês Joel, que foi para o Cruzeiro, e fazer dupla com Zé Love. "Eu espero chegar aqui e fazer valer a pena, marcar minha vinda aqui com gols e títulos, que é o principal. Pretendo fazer história aqui", disse Giva.

Pelo que informou o Coritiba, foi oferecido a Giva um contrato por produtividade. "O primeiro passo é chegar aqui e conquistar meu espaço e fazer história no clube, mostrar para que eu vim para cá. Eu sou fazedor de gols, rápido e ajudo na marcação. Procuro cumprir bem a tática que o treinador determina. Espero fazer gols e ajudar a equipe", destacou.