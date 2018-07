Coritiba anuncia acerto com técnico Dado Cavalcanti, ex- Paraná

CURITIBA - Após escapar do rebaixamento, o Coritiba anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Dado Cavalcanti, ex-Paraná. O novo treinador vai substituir Tcheco, que estava comandando a equipe de forma interina nas últimas rodadas do Brasileirão depois da demissão de Péricles Chamusca, na metade de novembro.

Cavalcanti já estava com acerto encaminhado com o Coritiba desde o início do mês, quando deixou o Paraná. A diretoria, porém, aguardou o fim do campeonato para oficializar a contratação. O contrato do novo treinador vai até dezembro do próximo ano. Com Cavalcanti, chegam ao clube o auxiliar-técnico Wilton Bezerra e o preparador físico Fred Pozzebon. Tcheco será o novo gerente de futebol do Coritiba.

"Ele é um profissional que nós acompanhamos há muito tempo, desde o tempo que ele passou no Mogi e depois assumiu o Paraná e teve um trabalho maravilhoso. Ele é jovem, trabalhador e é extremamente inteligente", declarou o presidente do clube, Vilson Ribeiro de Andrade.

Cavalcanti agradeceu a demonstração de confiança do mandatário. "Primeiro eu gostaria de agradecer ao presidente e ao Coritiba. É uma honra vestir e defender essa camisa. Estou muito feliz de poder comandar o Coritiba. Tive a oportunidade de conhecer alguns poucos, conhecer a estrutura do clube", disse o novo treinador.

"Eu me sinto preparado e confiante. Existe um ditado do futebol que diz que quanto mais difícil o jogo, melhor o jogador joga. E, no lado profissional do treinador, também. O clube me traz essa confiança de poder buscar objetivos neste ano", disse Cavalcanti, eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista deste ano, no comando do Mogi Mirim.