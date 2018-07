Coritiba anuncia Alex como reforço e prepara festa no Couto Pereira

Após rejeitar propostas de Palmeiras e Cruzeiro, Alex defenderá o Coritiba nas próximas duas temporadas. Revelado pelo alviverde, o jogador será apresentado nesta quinta-feira. A vontade do meia foi fundamental para o desfecho da negociação, pesou o desejo de morar em Curitiba e permanecer próximo a família.

Apesar dos valores não serem revelados, é certo que a equipe não contará com parceiros para pagar o atleta e bancará integralmente os salários do meia. Alex está com os direitos livres desde a rescisão com o Fernerbahçe, da Turquia, onde atuou por oito anos e se consagrou como grande ídolo da torcida.

Em contato com O Estado de S.Paulo, a família do jogador não quis se pronunciar sobre a decisão e disse que o atleta só falará amanhã com a imprensa.

A diretoria alviverde fez o anúncio oficial do novo reforço no intervalo da partida contra o Náutico, nesta quarta-feira. Um telão no Couto Pereira exibiu uma gravação em que Alex chamou a torcida para comparecer ao estádio no dia seguinte, às 16h, onde será apresentado oficialmente. "Quero a presença dos torcedores para marcar a minha volta ao Coritiba", disse o jogador, que foi revelado pelo clube e saiu de lá em 1997, quando foi para o Palmeiras.

Como as inscrições para o Brasileirão foram encerradas em setembro, o atleta poderá estrear apenas em 2013, já que o Coritiba não participa de mais nenhuma competição no ano.

Atualizado às 20h42