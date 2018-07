Coritiba anuncia ex-lateral Belletti como novo dirigente do clube

O Coritiba terá um novo dirigente a partir de 2017. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação do ex-lateral Juliano Belletti para uma nova função, de diretor executivo internacional. Em entrevista ao site da equipe paranaense, o ex-jogador se mostrou animado com o acerto.

"É uma ideia que o Coritiba teve e algumas conversas que eu tive com a diretoria do clube sobre buscar uma maneira de explorar melhor a marca Coritiba Foot Ball Club", declarou. "O Coritiba espera que eu represente a marca do clube quando eu viajar para o exterior, estreitar relações com empresas, agentes e clubes internacionais. Graças à carreira que eu tive, vou poder ajudar muito nisso."

Paranaense, nascido em Cascavel, Belletti passou por clubes como Cruzeiro, São Paulo, Atlético-MG, Villarreal, Barcelona, Chelsea e Fluminense, além da seleção brasileira. Ao acertar o cargo no Coritiba, no entanto, o ex-jogador se despediu da função de comentarista que estava desempenhando no SporTV.