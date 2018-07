Coritiba anuncia pacotão de reforços com Lincoln

Leandro Donizete teve 30% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Atlético-MG, que, em troca, cedeu o meia Renan Oliveira por empréstimo até o final de 2012. O volante tinha contrato com o Coritiba até 2013. "Vendemos apenas 30% e não queríamos perder um ídolo como ele. Com o coração partido, estamos negociando ele, que está com 29 anos e tem uma oportunidade de ganho financeiro. Avaliamos essa situação para dar sequência a essa negociação", ponderou o presidente eleito.

O principal nome do pacote anunciado nesta quarta-feira, o meia Lincoln ainda não assinou contrato. Como o vínculo dele com o Palmeiras (que o havia cedido por empréstimo ao Avaí) chegou ao fim, a negociação foi sem custos. O jogador ainda fará exames médicos e, se aprovado, será apresentado no até o fim de dezembro. Ele assinará contrato por três anos.

Os outros três reforços são mais desconhecidos. Chegam o volante Junior Urso, de 22 anos, que jogou em 2011 no Ituano, no Paraná e no Avaí; o lateral-direito Jackson, de 21 anos, que estava no Boa; e o volante Lima, também de 21 anos, que foi revelado em Xerém e estava sem espaço no Fluminense.

O Coritiba também anunciou que garantiu a permanência de seis atletas, a maior parte deles titular. "Renovamos com o Pereira, o Jeci e o Edson Bastos por um ano. Com o Willian Farias renovamos por três anos e estendemos os contratos do Emerson e Rafinha até 2014", contou Andrade.

O meia Renatinho, que se destacou na Ponte Preta na Série B, emprestado pelo Coritiba, não volta para o Couto Pereira. Ele será cedido, novamente por empréstimo, para o futebol japonês. Já Tcheco, que fica sem contrato no fim do ano, discutirá a sua permanência na próxima semana. "Ele está nos planos do Coritiba", garante Vilson.