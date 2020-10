Coritiba anuncia que dois jogadores testaram positivo para a covid-19

Não bastasse a situação delicada que se encontra no Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebeu a notícia que dois jogadores testaram positivo para covid-19 antes do jogo desta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 16.ª rodada.

Nesta segunda, o clube recebeu os resultados dos exames realizados no último domingo e anunciou que dois atletas foram infectados. Os nomes não foram revelados. "Ambos estão assintomáticos e já cumprem isolamento domiciliar".

Além dos dois infectados, o técnico Jorginho Campos não poderá contar com os volantes Nathan Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Matheus Sales, emprestado pelo Palmeiras.

Em busca da reabilitação para ter a chance de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, o Coritiba ainda vai realizar um último treinamento antes de embarcar para São Paulo.

Com 13 pontos e sem vencer há quatro jogos, o Coritiba está no grupo da degola do Brasileirão. A diferença para o Bahia, 16.º colocado, é de apenas dois pontos.