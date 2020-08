Coritiba anuncia técnico Jorginho e Pelaipe para comandar futebol

Um dia depois de demitir Eduardo Barroca, a direção do Coritiba anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Jorginho, com passagens por Vasco e Flamengo. O clube paranaense também definiu Paulo Pelaipe para atuar como diretor executivo de futebol, substituindo Rodrigo Pastana, também demitido na quinta.

Os dois profissionais estão retornando ao time. Jorginho estava sem clube justamente desde que deixou o Coritiba no fim do ano passado. Foi sob o seu comando que a equipe retornou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, no fim da temporada 2019. O novo treinador só assumirá a equipe na próxima semana.

"Buscamos o perfil de trabalho de dois profissionais que já passaram pelo clube para seguir o projeto de 2020, e que têm conhecimento das características do Coritiba. Iniciamos as conversas hoje e ambos demonstraram disponibilidade em retornar. Os dois também já se conhecem e terão a responsabilidade de tomar frente do futebol neste momento que precisamos reagir na competição", disse o presidente do clube, Samir Namur.

No ano passado, Jorginho comandou o Coritiba em 15 jogos na Série B, com aproveitamento de 71%, sendo nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Agora ele terá um cenário diferente pela frente.

Lanterna, o Coritiba é o único time do Brasileirão que ainda não pontuou, após quatro jogos. A última das quatro derrotas aconteceu na quarta, diante do Corinthians, pelo placar de 3 a 1, em São Paulo. Na Copa do Brasil, o time paranaense foi eliminado logo na primeira fase. E, no Estadual, perdeu a final para o rival Athletico-PR.

Já Paulo Pelaipe trabalhou pela última vez no Coritiba no fim de 2018. Do time paranaense, ele saiu para atuar no Flamengo, onde ajudou a compor o elenco e a comissão técnica que surpreendeu o futebol brasileiro em 2019, com os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores.