Coritiba aposta em jogadores que 'querem' contra elenco caro do Palmeiras

A confiança está grande no Coritiba para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E não se trata apenas da posição na tabela de classificação.

Com cinco pontos a mais na classificação do que o badalado time paulista (9 contra 4), o Coritiba aposta na identificação e no "querer" de seus jogadores diante do caro elenco adversário. É o que garante o atacante Kleber, ex-jogador do Palmeiras.

"Temos um elenco de respeito, jogadores que já atuaram em grandes equipes e em competições importantes. E outros têm entrado e correspondido. Óbvio que não dá para comparar - o Palmeiras gasta, por exemplo, 80 e poucos milhões com contratações", ponderou. "Mas temos grandes jogadores também, e principalmente, jogadores que querem. Não adianta você comprar um jogador que custa muito, mas não quer".

Para superar o Palmeiras, o técnico Pachequinho deve manter o time que venceu o clássico contra o Atlético Paranaense no último sábado. Dodô, com um desgaste muscular após o duelo, e Neto Berola, com uma torção no tornozelo, estão recuperados e devem iniciar o jogo.