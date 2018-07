Coritiba aposta na manutenção da estrutura tática após reagir no Brasileirão

As duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro devem levar o Coritiba a repetir a sua estrutura tática para o duelo deste sábado contra o lanterna Atlético Goianiense, às 16 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 20.ª rodada, a primeira do returno da competição.

Depois de uma péssima sequência de resultados, o Coritiba se acertou nos últimos jogos e venceu São Paulo e Chapecoense, chegando aos 25 pontos e saltando para a 10.ª colocação do Brasileirão.

Assim, o técnico Marcelo Oliveira deve repetir o time do triunfo sobre a Chapecoense, com Carleto atuando improvisado no meio e Alecsandro comandando o sistema ofensivo. A equipe ainda tem o retorno do zagueiro Walisson Maia, recuperado de lesão, mas Luizão e Márcio devem continuar como titulares. "Em relação ao time, a base será a mesma", antecipou.

Ainda assim, apesar de satisfeito com a reação, Marcelo Oliveira avisa que o Coritiba precisa melhorar. "Inicialmente, a gente precisa marcar para jogar, mas, à medida que o time for ganhando corpo, você precisa jogar mais também, que é o que faltou no último jogo. Está muito bom, muito intenso na marcação, a doação é grande. Falta um capricho melhor na parte técnica para chegar com mais naturalidade no gol".