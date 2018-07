Coritiba aposta na mudança da 'sorte' para duelo contra o Vasco no Maracanã

Depois da vitória sobre o Cruzeiro na última quarta-feira, com um gol contra do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o Coritiba aposta na retomada da sorte para manter o embalo contra o Vasco neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A avaliação do elenco é de que o time vinha de boas atuações, embora a sorte não estivesse contribuindo, o que levou a uma sequência de nove partidas sem vitória na competição. Com o lance fortuito de Diogo Barbosa, porém, o Coritiba triunfou novamente, chegou aos 31 pontos, subiu para o 18.º lugar e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento.

E é apostando nesta mudança da sorte que o time paranaense espera confirmar a sua reação. "Acho que sim, a sorte está do nosso lado agora. Em alguns jogos, jogamos muito bem, erramos inúmeras oportunidades claras. Se pegar alguns jogos, tem vários, jogamos muito bem, tivemos muitas chances claras de gols e não fizemos", avaliou o meia Rafael Longuine. "A gente merece contar um pouco com a sorte também".

Surpresa na escalação do último duelo, Rafael Longuine deve ser mantido entre os titulares. Mas a equipe não contará com o meia Tiago Real, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com os lesionados Getterson, Alecsandro e Kleber. Matheus Galdezani, assim, pode retomar a posição no meio de campo.