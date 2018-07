Coritiba aposta no fator casa para derrotar a Chapecoense

O Coritiba inicia sua participação no segundo turno do Brasileirão sob pressão. A equipe, 18ª colocada com apenas 17 pontos, enfrenta a Chapecoense nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, com o objetivo de reencontrar o caminho da vitória - foram dois empates e uma derrota nas últimas três rodadas do campeonato.

O técnico Marquinhos Santos deve promover o retorno do volante Hélder, que não jogou contra o Bahia por questões contratuais. Assim, ele reforça ainda mais o meio-de-campo, além de dar mais qualidade ao setor.

Para Hélder, o time tem a obrigação de vencer para começar a sair da zona de rebaixamento. "Precisamos dessa vitória de qualquer forma, será mais um jogo dentro de casa e aqui precisamos mostrar nossa força. Nós sabemos que o torcedor está ao nosso lado, vai nos apoiar e vamos mostrar um bom futebol em campo", disse o jogador.