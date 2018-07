Coritiba avança e Vitória é eliminado na Copa do Brasil

Em Curitiba, o Coritiba venceu com gols de Eltinho e Rafinha, no jogo de volta no estádio Couto Pereira. Na ida, em Erechim, os paranaenses já haviam vencido por 1 a 0. Agora, o Coritiba aguarda pelo vencedor do confronto entre Brusque e Atlético Goianiense. No primeiro jogo, os catarinenses venceram por 3 a 2.

Atual vice-campeão da competição, o Vitória é uma das decepções na primeira fase. O time baiano não passou do empate, por 0 a 0, diante do Botafogo-PB, no estádio do Barradão, em Salvador. Por ter perdido o jogo de ida, por 3 a 1, em João Pessoa, o Vitória se despede precocemente. Assim, os paraibanos enfrentam o Caxias-RS, que eliminou o Ceilândia-DF ao fazer 5 a 0 já no primeiro jogo.

Nos outros jogos, o Sport - campeão em 2008 - ficou no empate, por 0 a 0, diante do Sampaio Corrêa-MA, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. A vaga será definida na próxima semana, no Recife. O São José-RS venceu o Paulista - campeão em 2004 - por 1 a 0, com gol de Xavier, no estádio Passo D''Areia, em Porto Alegre. Na próxima semana, os clubes se enfrentam novamente, mas em Jundiaí, no interior de São Paulo

Contando com o atacante Túlio Maravilha, o Barras-PI ficou no 1 a 1 diante do ABC-RN, no estádio Albertão, em Teresina. O jogo de volta acontece em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Após os jogos desta quinta, o Coritiba e o Botafogo-PB se juntam aos outros 17 classificados: Avaí, Ceará, Santa Cruz, Vasco, Guarani, Fortaleza, Horizonte-CE, Prudente, Santo André, Bangu, Bahia, Paraná, Flamengo, São Paulo, Goiás, Uberaba-MG e Caxias-RS.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa do Brasil:

Coritiba 2 x 0 Ypiranga-RS

Vitória 0 x 0 Botafogo-PB

Barras-PI 1 x 1 ABC-RN

São José-RS 1 x 0 Paulista

Sampaio Corrêa-MA 0 x 0 Sport