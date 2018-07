Coritiba bate Bahia em casa e se afasta da zona de rebaixamento

CURITIBA - Em uma partida de muita marcação, o Coritiba conseguiu furar o bloqueio armado pelo Bahia e venceu a equipe baiana por 2 a 1, neste domingo, em casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória afastou ainda mais o time paranaense da zona de rebaixamento. Luccas Claro abriu o placar e Alysson empatou ainda no começo da primeira etapa. Deivid fez o gol da vitória na segunda etapa.

O Coritiba pulou provisoriamente para a 12.ª colocação, com 38 pontos, enquanto o Bahia permaneceu em 16.º com 35. Como Sport e Palmeiras perderam, a distância do time paranaense para a zona de rebaixamento aumento em três pontos. Dos baianos, seguiu estática. Na próxima rodada, o Náutico vai até o Couto Pereira, quarta, enquanto em Pituaçu o Bahia recebe seu rival direto Palmeiras.

O Coritiba iniciou a partida no ataque. O time paranaense usava seus alas Denis e Victor Ferraz para pressionar o Bahia em seu campo. Com isso, não demorou para abrir o placar, aos 11 minutos, com Luccas Claro, em belo cabeceio, após uma cobrança de escanteio de Rafinha.

O time da casa mandava na partida até que uma falha de Vanderlei deu a chance para o Bahia empatar. Aos 15 minutos, Neto cobrou uma falta na direção do gol, Vanderlei ficou em sua área e Alysson apareceu por trás da zaga para dar um leve toque na bola.

O Coritiba sentiu o empate. Everton Ribeiro e Lincoln, responsáveis pela criação, perdiam a disputa no meio de campo. Com isso, o Bahia equilibrou as ações, mas também mostrava incompetência no ataque.

O jogo foi retomado com as duas equipes preocupadas com a marcação. O Coritiba voltou a pressionar aos 11, em uma cabeçada de Deivid que Lomba espalmou. Na sequência, Rafinha cruzou para Lincoln, que cabeceou e Lomba voltou a salvar.

Com o Bahia recuado, o Coritiba continuou pressionando até que, aos 27, Gil cruzou e Deivid, sem marcação, cabeceou no canto direito de Lomba.

Com a vantagem no placar, os paranaenses diminuíram um pouco o ritmo. Já o Bahia não acertava suas jogadas e as alterações feitas por Jorginho, colocando Lulinha no ataque e Romário no meio não surtiram efeitos. O Coritiba passou a tocar mais a bola e soube administrar o resultado até o final.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 2 X 1 BAHIA

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Luccas Claro, Escudero e Denis; Júnior Urso, Gil, Everton Ribeiro (Thiago Primão) e Lincoln (Chico); Rafinha e Deivid (Marcel)

Técnico: Marquinhos Santos

BAHIA - Marcelo Lomba; Neto, Alysson (Fabinho), Lucas Fonseca e Jussandro; Fahel, Cleberson, Diones e Jones Carioca (Romário); Zé Roberto (Lulinha) e Rafael

Técnico: Jorginho

GOLS - Luccas Claro, aos 11, e Neto, aos 15 minutos do 1º Tempo; Deivid, aos 27 minutos do 2º Tempo

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

CARTÕES AMARELOS - Diones, Fabinho, Fahel, Neto, Jones Carioca e Lincoln

RENDA - R$ 156.454,00

PÚBLICO - 11.148 pagantes

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)