Coritiba bate Botafogo e dá passo para escapar da queda

CURITIBA - Mesmo sem muita organização tática ou com jogadas de talento, o Coritiba conseguiu fazer sua parte para fugir do rebaixamento e venceu o Botafogo por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Couto Pereira, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os outros resultados da tarde, porém, não ajudaram, uma vez que todos os ameaçados venceram, mas a equipe paranaense ficou na 16ª posição, um ponto à frente do Vasco, o primeiro dentro da zona da degola.

O jogo foi truncado e marcado pela pouca técnica exibida pelos dois times. Embalado pela torcida e pela necessidade de vencer, o Coritiba foi para cima e criou as melhores oportunidades. A pressão traduziu-se em vantagem aos 38 minutos. Alex cobrou uma falta da intermediária, Deivid apareceu atrás da defesa e tocou de cabeça, no meio das pernas do goleiro Jefferson.

No segundo tempo, o Coritiba continuou com a iniciativa do ataque, à procura do segundo gol. Em uma das poucas jogadas bem trabalhadas do jogo, o time paranaense voltou a balançar as redes. Júnior Urso abriu para Deivid na direita, que cruzou para Alex marcar o seu 12.º gol no campeonato com um chute forte no meio do gol.

Quando a partida parecia estar sob controle, o Botafogo, que precisava do resultado para chegar ao G-4, conseguiu descontar. Aos 38 minutos, Julio César cruzou e encontrou Bruno Mendes livre para marcar. O time carioca ainda tentou uma pressão, mas sem força suficiente para empatar, fato que fez a equipe estacionar nos 58 pontos e na quinta posição da tabela. O Coritiba decide sua sorte na Série A na última rodada, diante do São Paulo, fora de casa. O Botafogo, agora com chances ainda menores de conquistar uma vaga na Copa Libertadores, enfrenta o Criciúma no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 1 BOTAFOGO

CORITIBA - Vanderlei; Luccas Claro e Chico; Victor Ferraz, Willian, Júnior Urso, Gil (Germano) e Diogo Goiano; Alex (Lincoln), Carlinhos e Deivid (Julio Cesar). Técnico - Tcheco.

BOTAFOGO - Jefferson, Gilberto, Dória, Bolívar e Julio Cesar; Marcelo Mattos (Henrique), Gabriel, Seedorf, Hyuri (Lodeiro) e Rafael Marques; Elias (Bruno Mendes). Técnico - Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Deivid, aos 38 minutos do primeiro tempo; Alex, aos 23, e Bruno Mendes, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Marcelo Mattos, Victor Ferraz e Deivid.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).