Coritiba bate Fluminense e sai da zona de rebaixamento

Depois de deixar escapar duas vitórias nos minutos finais, nas últimas rodadas, o Coritiba venceu o Fluminense por 1 a 0, neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegou aos 37 pontos e deixou a zona de rebaixamento. O gol da vitória foi marcado pelo camaronês Joel, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Desfalcado do meia Alex e precisando vencer a partida para deixar as últimas colocações, o Coritiba iniciou a partida pressionando os cariocas, mas o gramado molhado por causa da chuva que caiu minutos antes em Curitiba não permitia muito toque de bola.

O Fluminense se limitava a se defender e o Coritiba, pelas pontas, levava perigo constante à meta de Diego Cavalieri em jogadas de velocidade para o atacante Joel, que se deslocava pelos lados e levava vantagem sobre a zaga carioca.

Em um dos seus primeiros ataques, porém, aos 36 minutos, o Fluminense quase abriu o marcador, quando Wagner acertou um forte chute que obrigou Vanderlei a rebater e, na volta, Fred chutou nas pernas do zagueiro Luccas Claro.

O Coritiba mantinha a pressão, mas foi em um contra-ataque, aos 45 minutos, que o time da casa abriu o placar, quando Norberto tomou uma bola de Carlinhos, avançou e tocou para Joel marcar o primeiro gol.

Para a segunda etapa, o técnico Marquinhos Santos pediu uma postura mais cautelosa aos seus alas Norberto e Carlinhos, para que não fossem tanto ao ataque. Com isso, as jogadas pelas laterais do Coritiba ficaram reduzidas e o meio de campo precisou trabalhar ainda mais.

Já o técnico Cristóvão Borges colocou o atacante Kennedy no lugar de Carlinhos, mas a mudança não surtiu efeito. O Fluminense mostrava nervosismo com o passar do tempo e, aos 30 minutos, Norberto perdeu a melhor chance de gol ao chutar por cima do travessão, livre de marcação e com Diego Cavalieri batido.

No final da partida, o meia Conca criticou a arbitragem do paulista Thiago Peixoto. "Não era resultado esperado, mas acontece, o juiz como esse não pode jogar. Um juiz como esse é o pior que tem", reclamou o argentino. Já o goleiro Vanderlei elogiou a postura de sua equipe. "Jogamos bem, mas nesta fase que estamos precisamos da vitória, principalmente dentro de casa", disse.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 FLUMINENSE

CORITIBA - Vanderlei; Luccas Claro, Leandro Almeida e Wellinton; Norberto, Hélder, Rosinei (Sergio Manoel), Robinho, Dudu (Geraldo) e Carlinhos; Joel (Zé Eduardo). Técnico: Marquinhos Santos.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Elivelton (Fabrício), Guilherme Mattis e Carlinhos (Kennedy); Diguinho, Jean, Conca e Wagner; Walter (Cícero) e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

GOL - Joel, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Eduardo e Rosinei (Coritiba); Conca, Wagner e Elivelton (Fluminense).

ÁRBITRO - Thiago Peixoto (SP).

RENDA - R$ 208.907,00.

PÚBLICO - 10.223 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).