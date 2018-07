Coritiba bate o Criciúma, mas continua na zona da degola

Em uma partida envolvendo duas equipes da zona de rebaixamento, o Coritiba levou a melhor e com um gol do zagueiro Luccas Claro venceu o Criciúma por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time paranaense subiu para 29 pontos, mas segue entre os últimos colocados. O catarinense está pior, com 27 na 19.ª posição.

Precisando da vitória dentro de casa, o técnico Marquinhos Santos surpreendeu e colocou a sua equipe no ataque, com apenas um volante - Helder - no meio de campo, e com os atacantes Zé Eduardo, Joel e o meia-atacante Martinuccio, o time pressionava os catarinenses.

A equipe teve a sua primeira chance logo aos 9 minutos, quando Alex foi derrubado dentro da área e na sequência Zé Eduardo chutou sem marcação em cima do goleiro Bruno. Na rebatida, Norberto chutou para fora.

O time da casa tinha total domínio da partida e, aos 23 minutos, Norberto chutou forte dentro da grande área e Bruno precisou se esticar para evitar o gol. O Criciúma, que estava apático, passou a equilibrar a partida, mas em um vacilo de marcação da equipe catarinense, aos 47 minutos, Alex cobrou falta na primeira trave e Luccas Claro abriu o placar.

Na etapa final, com a entrada de Paulo Baier, o Criciúma ganhou mais qualidade no meio de campo, mas não conseguia furar a defesa do Coritiba. A única chance catarinense aconteceu aos 31 minutos, quando Ronaldo Alves cabeceou com perigo e exigiu difícil defesa de Vanderlei.

No final da partida, o zagueiro Leandro Almeida ressaltou a vitória contra um adversário direto. "A gente sabia que seria muito importante essa partida, pela briga na zona, vencemos e agora vamos torcer para sair logo dessa zona", concluiu.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 0 CRICIÚMA

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Lucas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Helder (Dudu), Robinho e Alex; Martinuccio, Zé Eduardo e Joel. Técnico: Marquinhos Santos.

CRICIÚMA - Bruno; Eduardo, Joilson, Ronaldo Alves e Giovanni; João Vítor, Rodrigo Souza (Ricardinho), Lucca (Paulo Baier), Cleber Santana e Bruno Lopes (Gustavo); Souza. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Luccas Claro, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Eduardo (Coritiba); Bruno Lopes (Criciúma).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/PE).

RENDA - R$ 162.668,50.

PÚBLICO - 10.936 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).