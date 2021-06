Coritiba bate o Guarani, vence a terceira seguida na Série B e cola nos líderes

Mais eficiente tanto na defesa, quanto no setor ofensivo, o Coritiba venceu o Guarani por 2 a 0 nesta sexta-feira à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sétima rodada da Série B. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time paranaense, que agora soma 13 pontos e está na vice-liderança da competição, com três pontos a menos do líder Náutico, que joga neste sábado contra o Remo.

O resultado para o Coritiba quebra uma sequência de três partidas sem derrota do Guarani, que estaciona nos nove pontos, na oitava posição. Na próxima rodada, na terça-feira, o Coritiba encara o Confiança, fora de casa, no Batistão e o Guarani enfrenta o Cruzeiro, na quarta, no Mineirão.

A iniciativa nos primeiros minutos do jogo foi do Guarani até por estar jogando em casa. O time da casa, porém, tinha dificuldade na construção das jogadas ofensivas e apostava pouco nas jogadas individuais.

O Coritiba era mais objetivo. Na primeira vez que chegou, aos 12 minutos, Natanael mandou de cabeça para fora. Oito minutos depois, abriu o marcador. O zagueiro Luciano Castán avançou, abriu a jogada para Robinho na esquerda e correu para a área. Robinho levantou e Castán cabeceou no canto de Gabriel Mesquita.

O Guarani melhorou após o gol e criou duas boas oportunidades para empatar, com Júlio César e Eliel. O Coritiba se defendeu bem até o final do primeiro tempo. Ao Guarani faltou melhorar a pontaria de seus atacantes.

O segundo tempo começou de forma eletrizante. Antes do primeiro minuto, Robinho cruzou e Léo Gamalho cabeceou por cima, quase marcando o segundo gol do Coritiba. O Guarani respondeu com um minuto com Davó. Ele recebeu na entrada da área, limpou e bateu, o lateral Natanael salvou de cabeça o que seria o empate do time campineiro.

Após isso, o que se viu foi um Guarani buscando o empate e parando no goleiro Wilson, como em chute de Eliel e depois de Allan Victor e o Coritiba se segurando na defesa e explorando os contra-ataques com a dupla Léo Gamalho e Waguininho.

E foi em um contra-ataque com Léo Gamalho que o Coritiba sacramentou a vitória aos 34 minutos. Igor Paixão recebeu na ponta esquerda, cruzou para Léo Gamalho, sozinho nas costas da marcação, bater de primeira no contrapé de Gabriel Mesquita. Depois disso, restou apenas administrar a vitória.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 2 CORITIBA

GUARANI - Gabriel Mesquita; Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Eliel; Bruno Silva (Andrigo), Rodrigo Andrade (Índio), Bruno Sávio (Renanzinho) e Régis; Julio César (Allan Víctor) e Davó (Lucão do Break). Técnico: Daniel Paulista.

CORITIBA - Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales), Gustavo Bochecha (Val), Robinho (Igor) e Igor Paixão (Romário); Waguininho e Léo Gamalho (Willian Alves). Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS - Luciano Castán aos 20 minutos do primeiro, Léo Gamalho aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

CARTÕES AMARELOS - Eliel e Bruno Sávio(GUARANI). Léo Gamalho, Igor, Igor Paixão e Willian Farias(CORITIBA).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).