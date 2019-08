Coritiba bate Oeste e mantém perseguição ao líder Bragantino na Série B

Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba conseguiu embalar a sua terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro para continuar na cola do líder Bragantino. Nesta segunda-feira, em um dos jogos que abriu a 17.ª rodada, o time paranaense venceu o Oeste por 2 a 0, na Arena Barueri. Rodrigão e Juan Alano marcaram os gols, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 32 pontos, segue na segunda colocação e mantém uma invencibilidade que já dura oito jogos. O time paranaense está a dois pontos do primeiro colocado Bragantino, que tem 34 e também venceu - fez 2 a 0 no Criciúma - nesta segunda-feira. Os dois primeiros colocados fazem um duelo direto na próxima rodada. Já o Oeste amarga a segunda derrota seguida e segue na parte de baixo da tabela, com 18 pontos, na 15.ª colocação.

O primeiro tempo foi de poucas chances criadas de ambos os lados. As jogadas de maior perigo vieram logo no primeiro minuto. Após uma saída errada do Oeste, William Matheus ficou com a bola e cruzou rasteiro na área. A defesa não afastou e a bola sobrou para Juan Alano, que mesmo de frente para o gol, acabou furando a finalização e perdendo uma boa chance para o Coritiba.

A segunda jogada de perigo do time paranaense surgiu aos 27 minutos, quando Thiago Lopes soltou o pé de fora da área e obrigou o goleiro Luís Carlos a fazer uma difícil defesa. Na sequência, a bola ficou viva para Rodrigão, que desviou de cabeça, mas mandou a bola por cima do gol. Do outro lado, o Oeste abusou dos cruzamentos na área, mas na maioria das vezes pecou nos últimos passos. Até por conta disso, o placar terminou mesmo empatado.

Na volta do intervalo, a qualidade do jogo melhorou bastante e, logo aos dez minutos, o Oeste criou a primeira chance. Matheus Oliveira recebeu na entrada da área, abriu espaço e soltou o pé, mas, bem posicionado, Alex Muralha fez a defesa em dois tempos. E a resposta do Coritiba veio em forma de gol. Aos 17 minutos, William Matheus cruzou na área e Rodrigão apareceu na segunda trave para tocar de cabeça para o fundo das redes. Foi o décimo gol do artilheiro da Série B.

?? Pega essa pancada do Juan Alano que estufou as redes do Oeste. O segundo do Coxa na Arena Barueri. #CoxaDoido #CameraCoxa ??? pic.twitter.com/WgYxuNe96l — Coritiba (@Coritiba) August 20, 2019

Depois disso, o time da casa se mandou ao ataque em busca do empate. Aos 27 minutos, Mazinho fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado da entrada da área. A bola pegou efeito e explodiu na trave do Coritiba antes de sair.

Do outro lado, com mais espaço, a equipe visitante foi ao ataque e marcou mais um gol. Aos 36, Juan Alano chutou com precisão para o gol, sem chances para o goleiro adversário. Nos minutos finais, o duelo continuou movimentado, mas o duelo terminou mesmo com a vitória do time paranaense por 2 a 0.

Sem muito tempo para preparação, os dois times já voltam a campo nos próximos dias para a disputa da 18.ª rodada da Série B. Ma quinta-feira, o Coritiba faz um duelo direto pela liderança contra o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, às 21h30. No sábado, o Oeste jogará mais uma vez na Arena Barueri, quando receberá o Vila Nova, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 2 CORITIBA

OESTE - Luis Carlos; Cicinho, Cléber Reis, Caetano e Alyson; Lídio, Betinho (Airton Moisés), Léo Ceará (Bruno Gonçalves) e Matheus Oliveira; Roberto (Mazinho) e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

CORITIBA - Alex Muralha; Diogo Mateus, Rafael Lima, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Thiago Lopes, Rafinha (Giovanni) e Juan Alano; Robson (Wellissol) e Rodrigão (Igor Jesus). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Rodrigão, aos 17, e Juan Alano, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS - Alyson e Betinho (Oeste); Bruno Gonçalves, Diogo Matheus, Matheus Oliveira e Robson (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).