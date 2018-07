Coritiba bate São Paulo e vai à final da Copa do Brasil O Coritiba conquistou a vaga na final da Copa do Brasil pela segunda vez consecutiva, na noite desta quarta-feira, ao superar o São Paulo por 2 a 0, diante de sua torcida, no Couto Pereira. Com o resultado, os anfitriões reverteram a derrota de 1 a 0 sofrida no jogo da ida, no Morumbi, e eliminaram o time paulista da competição.