Coritiba bate Vila Nova em confronto direto e entra no G-4 da Série B

Depois de um início ruim, o Coritiba finalmente conseguiu entrar no G-4 zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, a equipe paranaense recebeu o Vila Nova-GO, no estádio Couto Pereira, e venceu por 2 a 0, ultrapassando o próprio adversário.

+ Avaí aproveita falhas, faz 3 a 1 e quebra invencibilidade do Paysandu

+ Atlético-GO abre dois gols de vantagem, mas recua e Oeste busca empate

O time da casa chegou aos 14 pontos, ocupando a quarta colocação. O Avaí, em terceiro, tem a mesma pontuação e fica na frente só pelo número de vitórias: 5 a 4. O Vila Nova permanece com 13 pontos e é agora o quinto colocado, primeiro time fora da zona de classificação à elite do futebol nacional.

O Coritiba começou melhor e já abriu o placar logo aos quatro minutos. Alisson Farias deu lindo passe para Chiquinho, que invadiu a área e bateu forte e cruzado. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, sem chance de defesa para o goleiro Mateus Pasinato.

O Vila Nova, por sua vez, tentava responder nos contra-ataques, mas não conseguiu levar muito perigo até o final da primeira etapa. Nas poucas vezes em que foi exigido, o goleiro Wilson mostrou segurança para conter cruzamentos e chutes de longa distância.

O time da casa seguiu jogando melhor no segundo tempo e por pouco não ampliou o placar com Wellington Simião, aos 20 minutos. Alisson Farias cruzou rasteiro e o volante completou de primeira, mas acertou o travessão. O jogo ficou ainda mais controlado a partir dos 29 minutos, quando Gastón Filgueira, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta para parar contra-ataque e foi expulso.

Com um jogador a mais, o Coritiba controlou as ações e ainda ampliou no final. O Vila Nova pressionava em busca do empate, mas João Paulo encheu o pé em cobrança de falta para estufar as redes e garantir a vitória aos 44 minutos.

O Coritiba volta a campo já na próxima terça-feira, quando visita o Londrina, no Estádio do Café, pela oitava rodada da Série B. Na sexta-feira, o Vila Nova recebe o CSA, no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 VILA NOVA

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Geovane e Chiquinho (Abner); João Paulo, Wellington Simião (Vinícius Kiss), Alisson Farias (Iago Dias) e Yan Sasse; Bruno Moraes e Pablo. Técnico: Eduardo Baptista.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Naylhor e Diego Giaretta; Geovane, Gastón Filgueira e Alan Mineiro; Mateus Anderson, Ramon (Elias - Felipe Silva) e Reis (Vinicius Leite). Técnico: Hermerson Maria.

GOLS - Chiquinho, aos 4 minutos do primeiro tempo, e João Paulo, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

CARTÕES AMARELOS - Alisson Farias (Coritiba); Wesley Matos e Gastón Filgueira (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO - Gastón Filgueira (Vila Nova).

RENDA - R$ 128.821,00.

PÚBLICO - 7.317 pagantes (7.687 total)

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).