Coritiba bate Vitória e se recupera, mas segue na zona da degola

Mesmo sem apresentar um bom futebol e iniciando a rodada na lanterna, o Coritiba venceu o Vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de deixar a última colocação, o time paranaense ainda permanece na zona de rebaixamento com 15 pontos, agora na 17.ª posição. E tem a companhia dos baianos, com a mesma pontuação.

Para interromper a má fase, o técnico Celso Roth colocou Helder no meio de campo, no lugar de Robinho, suspenso; e Dudu na vaga de Alex, lesionado. Além deles, o treinador mostrou que perdeu a paciência com Baraka, criticado após a derrota para o Flamengo, e colocou Gil, que sequer era relacionado, em seu lugar.

Mesmo com as alterações, o Coritiba mostrava falta de conjunto e sem armação no meio os jogadores faziam ligação da defesa para o ataque. Isso facilitava o trabalho do Vitória, que mantinha uma forte linha defensiva.

A estratégia deu certo até os 18 minutos, quando Dudu avançou com a bola dominada e acertou um forte chute no ângulo direito de Wilson. O gol fez o Vitória se lançar mais à frente, mas poucas jogadas foram concluídas com perigo.

Na segunda etapa, o Vitória reforçou o seu ataque com Beltran no lugar de Marcinho e logo no primeiro minuto Willie quase empatou ao cabecear para fora, sozinho, um cruzamento de Euller. O Coritiba deu o troco logo em seguida, aos oito, em forte chute de Zé Eduardo, que obrigou Wilson a fazer bonita defesa.

O Vitória começava a equilibrar a partida até que, aos 18 minutos, Keirrison sofreu pênalti e ele mesmo cobrou para ampliar o placar. A partir daí, as duas equipes concentraram as suas jogadas no meio de campo e mostraram porque estão mal na tabela de classificação. Sem jogadas de emoção, o Coritiba esperou o final do jogo para comemorar a reação dentro de casa.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 0 VITÓRIA

CORITIBA - Vanderlei; Norberto (Reginaldo), Leandro Almeida, Wellinton e Dener; Helder, Germano, Gil (Geraldo) e Dudu (Zé Rafael); Zé Eduardo e Keirrison. Técnico: Celso Roth.

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Roger Carvalho, Kadu e Euller; Adriano, Cáceres (Wellyson), Marcinho (Beltrán) e Luis Aguiar; Willie e Caio (William Henrique). Técnico: Jorginho.

GOLS - Dudu, aos 18 minutos do primeiro tempo; Keirrison (pênalti), aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Helder, Zé Rafael e Gil (Coritiba); Ayrton (Vitória).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

RENDA - R$ 80.203,00.

PÚBLICO - 6.192 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).