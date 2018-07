Coritiba bobeia, cede o empate e segue sem vitória

No primeiro tempo, o Coritiba foi para cima e conseguiu abrir o placar aos 19 minutos. Após chute do atacante Ariel, o goleiro Flávio espalmou a bola para o lado. Rafinha pegou a sobra e fez o gol. Na segunda etapa, o América empatou com Jandson, que desviou uma cobrança de falta de Irênio e enganou o goleiro Edson Bastos.

O Coritiba fez, nesta sexta, a sua primeira de 10 partidas na Arena Joinville. Isso porque foi punido pelo STJD após a batalha campal entre torcedores e policiais ocorrida no gramado do estádio Couto Pereira, em Curitiba, em dezembro passado, com o rebaixamento do time à Série B.

Pela terceira rodada, o Coritiba vai enfrentar a Portuguesa, na próxima terça, às 21 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo, às 21 horas. Já o América vai receber o Figueirense, no sábado, às 16h10, no Mineirão.

Ficha técnica

Coritiba 1 x 1 América-MG

Coritiba - Edson Bastos; Jéci, Demerson e Lucas Mendes; Fabinho Capixaba (Ângelo), Marcos Paulo, Leandro Donizete, Jefferson e Triguinho (Dudu); Rafinha e Ariel. Técnico: Ney Franco.

América-MG - Flávio; Gabriel, Otávio e Preto (Thiago Silvy); Danilo, Leandro Ferreira (Jandson), Irênio, Dudu e Rodrigo; Laécio (Neto Maranhão) e Fábio Júnior. Técnico: Mauro Fernandes.

Gols - Rafinha, aos 19 minutos do primeiro tempo; Jandson, aos 19 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Fabinho Capixaba e Leandro Donizete (Coritiba); Danilo, Dudu, Fábio Júnior, Gabriel, Preto, Otávio e Rodrigo (América-MG).

Cartão vermelho - Rafinha (Coritiba).

Árbitro - André Luiz de Freitas Castro (GO).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Arena Joinville, em Joinville (SC).