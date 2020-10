Coritiba busca a reabilitação em confronto direto pelo rebaixamento com o Ceará

O Coritiba vai buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro neste sábado em um confronto direto contra o rebaixamento diante do Ceará, às 19 horas, no Castelão, pela penúltima rodada do primeiro turno.

Depois de perder para o Santos, por 2 a 1, no estádio Couto Pereira, o Coritiba estacionou nos 16 pontos e não conseguiu deixar a zona de rebaixamento, onde está na 18.ª colocação. Adversário deste sábado, o Ceará tem três pontos a mais, 19, em 14.º lugar.

"É fundamental a gente reagir o quanto antes. Claro que a gente tem um jogo muito difícil, mas temos que tentar sair dessa situação o mais rápido possível", disse Nathan Silva, que é volante, mas vem se firmando como zagueiro.

A delegação alviverde embarcou para Fortaleza nesta sexta-feira com desfalques. O volante Hugo Moura cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Rodolfo Filemon e o lateral-direito Jonathan se recuperaram da Covid-19, mas ficaram em Curitiba porque ainda não estão nas melhores condições físicas.

A boa notícia é que o zagueiro Sabino, que não enfrentou o Santos por questão contratual, está novamente à disposição do técnico Jorginho. Ele entra no lugar de Henrique Vermudt. Matheus Galdezani e Ramón Martínez são as opções para a vaga de Hugo Moura.

"Temos algumas opções e vamos e deixar a escalação para antes do jogo. Mas o grupo está determinado a buscar a reabilitação, sempre respeitando o adversário" comentou Jorginho.