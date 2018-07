Coritiba busca superar cansaço e desfalques contra Botafogo para fugir da degola

A derrota para o Atlético Nacional não custou apenas a eliminação na Copa Sul-Americana. Com a sequência de partidas e a desgastante viagem à Colômbia, o Coritiba terá uma série de desfalques para enfrentar o Botafogo neste sábado, às 18h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe paranaense seguiu direto da Colômbia para o Rio. E, com as ausências confirmadas de Luccas Claro e Nery Bareiro, que sentiram desconforto muscular, além de Kleber, suspenso, o técnico Paulo Cesar Carpegiani convocou três novos atletas: o lateral-direito Dodô, o zagueiro Geovane e o meio-campista Yan.

Mas estes podem não ser os únicos desfalques. O meia Juan, ausente contra o Atlético Nacional, segue como dúvida. Já alguns jogadores que vinham apontando desgaste, como o volante João Paulo e os atacantes Leandro e Kazim Richards, também podem ser poupados. A equipe fez apenas uma atividade antes do duelo deste sábado.

"Vamos tentar ter uma equipe com aqueles que têm as melhores condições porque temos jogo já no sábado, uma partida muito importante e que passa agora a ser nossa concentração, pela permanência na primeira divisão", apontou o treinador.

O Coritiba não vence há seis partidas - somando Brasileirão e Sul-Americana -, está com 38 pontos e precisa encerrar este jejum para se afastar da zona de rebaixamento.