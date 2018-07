Coritiba coloca sequência invicta à prova contra o líder Corinthians

Invicto há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Coritiba encara o líder Corinthians neste domingo, às 11 horas, no estádio Couto Pereira, pela oitava rodada da competição. O time paranaense tem a oportunidade de voltar a se aproximar da ponta da tabela após decepcionar a sua torcida ao ficar no 0 a 0 com o Bahia, na última quinta-feira, quando também jogou como mandante.

Para a partida, o treinador Pachequinho não poderá contar com o atacante Kleber, que foi expulso no empate sem gols contra o Bahia na última quinta-feira, quando foi punido após dar uma cusparada em um adversário e protagonizar outras jogadas desleais. O treinador não confirmou quem será o substituto. Ele tem como opções Alecsandro, Neto Berola e Iago. Caso seja confirmado como titular, Alecsandro, ex-atacante do Palmeiras, será titular pela primeira vez com a camisa do novo clube.

Outra mudança em relação ao duelo de meio de semana é o retorno do lateral-esquerdo William Matheus, que cumpriu suspensão. O jogador assume a vaga de Carleto, que voltará para o banco de reservas. Titular absoluto no meio-campo, o volante Alan Santos comentou sobre a importância de somar pontos contra o líder e acredita que a torcida pode fazer a diferença.

"A gente sabe que a nossa torcida vai nos apoiar, vai nos dar força o tempo todo, que é nosso 12º jogador quando está ali nos apoiando, mas vai ser um jogo muito difícil, o jogo mais difícil da temporada até agora", analisou.

Os meio-campistas Anderson e João Paulo voltaram a participar dos treinos durante a semana, mas ainda não foram relacionados para esta partida. O lateral-direito Rodrigo Ramos e o meia Daniel, outras baixas, seguem no departamento médico.