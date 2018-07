Coritiba confia no mando para manter liderança

Diferente do rival Atlético-PR, que optou por poupar jogadores, pensando no clássico do próximo fim de semana, o técnico Ney Franco colocará o que tem de melhor neste domingo, quando o Coritiba recebe o Operário.

O Operário, como os outros times do interior do Estado que participam do octogonal decisivo, tem o objetivo de conseguir uma vaga para a Série D do Brasileiro. Mas o técnico Caçapa não poderá contar com três jogadores importantes neste domingo, que estão suspensos: o zagueiro João Renato, o lateral Gilson e o atacante Baiano.

Nas outras partidas deste domingo pelo Campeonato Paranaense, o Paraná recebe o Cascavel e o Corinthians Paranaense vai a Irati jogar contra o time da casa. Nenhum deles têm mais chances de conseguir o título.