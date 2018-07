Coritiba confirma acerto com técnico Péricles Chamusca

O Coritiba confirmou o acerto através das redes sociais. "Encerrou há pouco a reunião do presidente Vilson Ribeiro de Andrade e do gerente de futebol do clube, Mario André Mazzuco, com o novo técnico do Coxa, Péricles Chamusca. Chamusca terá uma reunião de departamento no início da tarde com os demais profissionais do futebol e será apresentado oficialmente às 15hs no CT da Graciosa", registrou o clube.

Chamusca, que completou 48 anos neste domingo, estava desempregado desde abril, quando foi demitido pela diretoria da Portuguesa, quando a equipe ainda disputava a Série A2 do Campeonato Paulista - o motivo da saída foi o 7 a 0 que a Lusa havia levado do Comercial de Ribeirão Preto. Mesmo com o revés, o comandante deixou a Lusa com um histórico de quatorze vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O treinador fará sua estreia pelo Coritiba logo contra o Flamengo, equipe que o treinador venceu na final da Copa do Brasil de 2004, quando ainda estava à frente do Santo André. A partida, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, vai acontecer no Estádio Couto Pereira, às 21 horas desta quarta-feira.

Em seu primeiro desafio, o comandante tentará reerguer o time com os desfalques de Gil, Bottinelli e Escudero, todos suspensos. O time paranaense vem de duas derrotas seguidas, contra o Náutico e contra o modesto Itagüi (COL), em casa, pela Copa Sul-Americana. Na tabela do Brasileirão, ocupa o 14º lugar, próximo à zona de rebaixamento, com 31 pontos.