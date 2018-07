Coritiba confirma Sandro Forner, do sub-20, como treinador para a temporada 2018

Após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, que culminou com a demissão de Marcelo Oliveira, o Coritiba, sob a gestão do seu novo presidente eleito, Samir Namur, anunciou na tarde desta sexta-feira o seu técnico para a temporada 2018. Trata-se de Sandro Forner, de 46 anos, que vinha comandando a equipe sub-20 do clube.

+ Chapecoense vence no fim, vai à Libertadores e rebaixa o Coritiba para a Série B

Desde o fim do Brasileirão, o nome de Sandro apareceu como plano A da diretoria do Coritiba, que estudou também a possibilidade de contratar Alberto Valentim. No entanto, optou por alguém que conhece muito bem o clube para levá-lo de volta à elite do futebol nacional.

"Eu me preparei muito para esta oportunidade porque já estava esperando por este momento. A minha intenção era, de fato, começar em um time com a grandeza do Coritiba. Então, me sinto preparado e feliz pela confiança e tenho certeza de que farei um bom trabalho aqui", disse Forner.

Vice-campeão brasileiro sub-20 sob o comando do time paranaense - perdeu a final para o Cruzeiro -, Forner foi jogador do clube na década de 1990 e chegou a ser auxiliar técnico da equipe sub-23. Esta é a primeira oportunidade em time profissional.

O treinador agora começa a planejar o elenco visando o Campeonato Paranaense junto com a diretoria do clube. Sua estreia como treinador está marcada para o dia 21 de janeiro, diante do Prudentópolis.