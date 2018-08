Coritiba confirma Tcheco como técnico para a sequência da Série B

O Coritiba anunciou nesta segunda-feira quem será o treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador e auxiliar-técnico Tcheco foi confirmado pelo presidente Samir Namur como o substituto de Eduardo Baptista, demitido na última sexta-feira após o empate sem gols com o Sampaio Corrêa, no estádio Couto Pereira, pela 20ª rodada.

Auxiliar-técnico fixo do clube, Tcheco já exerceu a função de treinador interino em outras oportunidades. A diretoria explicou a decisão, mas alertou: se os resultados não vierem, não está descartada uma nova mudança na comissão técnica.

"Ele (Tcheco) é o técnico do Coritiba. Não é o técnico interino. Nossa vontade é que ele seja o nosso técnico até o fim do ano. Se a coisa não funcionar e os resultados não vierem, vamos pensar nessa decisão", explicou Samir Namur, que também confirmou a contratação de Matheus Costa, ex-treinador de Paraná e Joinville, como novo auxiliar-técnico do clube.

Revelado pelo rival Paraná, Tcheco teve passagens por Santos, Corinthians, Grêmio, Al Ittihad (Arábia Saudita) e Coritiba, onde pendurou as chuteiras em 2012. Depois disso, teve oportunidades na comissão técnica alviverde e também como dirigente do Paraná, retornando ao clube nesta temporada.

Sem ganhar há três jogos, o Coritiba está na décima colocação, com 29 pontos. A estreia de Tcheco será no sábado, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 21ª rodada.