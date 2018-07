Coritiba confirma técnico Marcelo Oliveira para 2011

O Coritiba informou nesta quinta-feira que Marcelo Oliveira será o novo treinador do clube em 2011. O ex-comandante do Paraná assumirá no lugar de Ney Franco, que deixará a equipe para dirigir as categorias de base da seleção brasileira.

Marcelo Oliveira despontou como treinador no Atlético Mineiro e, antes de assumir o Paraná, passou também pelo Ipatinga. Mas após um grande início de Série B neste ano, o clube paranaense perdeu rendimento no returno e o treinador foi demitido no início de outubro.

Diretor do Coritiba, Ernesto Pedroso contou que a escolha do novo treinador foi complicada. "Conversamos com vários treinadores até a escolha do Marcelo". Também elogiou a conduta de Ney Franco. "O apoio do Ney Franco também foi muito importante. Um homem que teve a honra e a coragem de permanecer no Coritiba".

Ney Franco fez grande campanha neste ano e assegurou o acesso do Coritiba à primeira divisão. Com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Bahia, e faltando apenas duas rodadas para o término Série B, a equipe está próxima de conquistar o título.