Coritiba confirma volta de Alex e vence o Náutico no Couto Pereira

CURITIBA - Em uma noite que a diretoria anunciou a contratação do meia Alex, que será apresentado nesta quinta-feira, o Coritiba venceu o Náutico por 2 a 1 no Estádio Couto Pereira, pela 31ª rodada doCampeonato Brasileiro, e praticamente afastou o perigo de rebaixamento.

A vitória deixou a equipe na provisória oitava colocação, com 41 pontos, enquanto o Náutico estacionou nos 40 e pode perder posições até o fim da rodada. Alemão, contra, e Deivid marcaram para o Coritiba e Kieza descontou para os pernambucanos.

As duas equipes ainda se estruturavam em campo quando o Coritiba abriu o placar. Logo aos dois minutos, Deivid recebeu um passe pela direita e chutou, o goleiro Felipe defendeu parcialmente e, na rebatida, a bola bateu em Alemão e foi para o gol.

Mesmo com o gol, o Náutico manteve sua postura mais defensiva , mas criou chances aos 19 e aos 26, mas seu ataque não funcionou.

A resposta alviverde veio aos 38, em uma boa jogada pela direita que Victor Ferraz tocou para Gil, que fez um "overlapping", foi ao fundo e cruzou para Deivid se antecipar à zaga e ampliar o placar.

No intervalo, o técnico Marquinhos Santos orientou sua equipe para apertar mais a marcação no meio-campo para decidir o jogo. O time cumpriu à risca, não deu espaços para o Náutico, mas a pressão durou pouco mais de vinte minutos. O jogo foi se centralizando no meio e as duas equipes abusavam dos erros de passe. Ainda assim, o Náutico tentava o primeiro gol.

Aos 32, porém, o Náutico recuperou uma bola no meio-campo, mas perdeu a melhor chance de gol. Kieza recebeu livre na área, driblou o goleiro e, com o gol vazio, tocou pela linha de fundo.

O Náutico crescia na partida e começava a levar mais perigo ao Coritiba. Essa vantagem se transformou em gol aos 42 minutos. Kiesa aproveitou uma falha da zaga e chutou para as redes.

Na próxima rodada, o Coritiba vai visitar o Grêmio, no Olímpico, no sábado. O Náutico receberá a Portuguesa nos Aflitos, no domingo.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 2 x 1 NÁUTICO

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Luccas Claro, Escudero (Cleiton) e Denis; Willian, Gil, Lincoln (Primão) e Everton Ribeiro; Rafinha (Roberto) e Deivid. Técnico: Marquinhos Santos.

NÁUTICO - Felipe; Patric, Jean Rolt, Alemão e João Paulo; Elicarlos (Rogério), Josa, Araújo (Kim) e Souza (Rogerinho); Rhayner e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Alemão, contra, aos 2, Deivid aos 38 minutos do primeiro tempo e Kieza, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Elicarlos, Deivid e Lincoln.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 150.335,00.

PÚBLICO - 12.174 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).