Coritiba conta com reforço de Alex diante do Vasco O meia Alex, apontado como o principal responsável pela boa campanha do Coritiba no Brasileirão, volta à equipe neste domingo, quando acontece o jogo contra o Vasco, a partir das 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 13ª rodada do campeonato. Recuperado de uma lesão no tornozelo, ele realizou fortalecimento muscular durante os últimos dias e deve ser confirmado pelo técnico Marquinhos Santos.