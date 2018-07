Coritiba contrata Keirrison por empréstimo de dois anos

Keirrison, que está em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, foi cedido por empréstimo pelo Barcelona ao Coritiba por dois anos. Nesse período, o atacante tentará repetir os melhores momentos da sua carreira, vividos exatamente no clube paranaense, que o projetaram para o mundo do futebol.

Formado nas categorias de base do Coritiba, Keirrison subiu para o time profissional em 2007 e chamou a atenção no ano seguinte, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Assim, o atacante foi contratado pelo Palmeiras no começo de 2009, que o negociou meses depois com o Barcelona.

Desde então, o jogador não conseguiu se firmar em nenhum clube. Keirrison nunca atuou pelo Barcelona, que o emprestou seguidamente. Na Europa, o atacante passou sem sucesso por Benfica e Fiorentina. Nesse período, ele também atuou no futebol brasileiro por Santos e Cruzeiro. Agora, novamente no Coritiba, tenta repetir o desempenho da sua primeira passagem pelo clube.