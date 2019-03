Coritiba contrata o goleiro Muralha, do Flamengo, por empréstimo de 3 meses

O Coritiba anunciou neste domingo, nas redes sociais, a contratação do goleiro Alex Muralha, que tem os direitos econômicos vinculados ao Flamengo, por um empréstimo de três meses, com direito à prorrogação. O jogador será submetido a exames médicos nesta segunda-feira, no CT da Graciosa, em Curitiba, e a sua apresentação oficial está marcada para quarta.

A contratação de Alex Muralha foi necessária por conta de uma lesão na mão do goleiro titular Wilson. O veterano jogador, capitão do Coritiba, passou por cirurgia nesta semana e poderá ficar até dois meses longe dos gramados.

Aos 29 anos, Alex Muralha tem contrato com o Flamengo até o final de 2020 e continua sem espaço no clube carioca, que hoje tem Diego Alves como titular. Ele disputou a temporada de 2018 pelo Albirex Niigata, do Japão, que acabou na 16.ª posição entre 22 clubes da segunda divisão, e não entra em campo há cinco meses.

Sua transferência ao Japão, no início de 2018, foi motivada, em grande parte, por uma temporada ruim no Flamengo em 2017. Com seguidas falhas no clube carioca, o goleiro foi um dos mais perseguidos do futebol brasileiro naquele ano.