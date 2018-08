Coritiba dá voto de confiança e garante Tcheco até o final da Série B

A indefinição quanto ao futuro da comissão técnica do Coritiba chegou ao fim. A diretoria anunciou oficialmente nesta quinta-feira que vai manter Tcheco no comando da equipe para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O ex-meia, que foi ídolo do clube, começou de forma interina e chegou a ser efetivado, mas os resultados ruins no início do trabalho levantaram a possibilidade de uma demissão. Paulo Pelaipe, que assumiu a direção de futebol nesta semana, afirmou que a afinidade de Tcheco com o elenco foi o fator preponderante para sua permanência.

"O Tcheco já conhece o grupo. Temos essa semana um pouco mais de tempo para trabalhar e a sequência será de viagens e jogos seguidos. Nada melhor do que uma pessoa que já fez um ótimo trabalho junto com o Matheus Costa (auxiliar) no ano passado", justificou o dirigente.

Ocupando a décima colocação da Série B, com 33 pontos, quatro a menos do que o Guarani, que abre o G4, o Coritiba está bem abaixo do objetivo para a temporada e precisa de uma sequência de bons resultados para voltar a brigar na parte de cima da tabela.

Na segunda-feira, o time paranaense venceu o Brasil, em Pelotas, por 1 a 0, em sua primeira vitória fora de casa na competição. O próximo desafio será na terça-feira, dia 4 de setembro, quando o time paranaense recebe o lanterna Boa, no estádio Couto Pereira, pela 25ª rodada.