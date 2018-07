Coritiba decide Copa do Brasil em casa contra o Vasco

A primeira partida acontecerá no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário ou no Engenhão, na próxima quarta, às 21h50. Já o segundo confronto será disputado em Curitiba, no Couto Pereira, no dia 8 de junho, no mesmo horário.

A definição das duas vagas para a decisão do torneio aconteceu na última quarta, com a vitória do Vasco sobre o Avaí, por 2 a 0, em Florianópolis, e o triunfo do Coritiba sobre o Ceará, por 1 a 0, na capital paranaense.

Será a segunda final de Copa do Brasil do Vasco em sua história. Em 2006, o time acabou sendo derrotado pelo rival Flamengo na decisão. Já o Coritiba chega pela primeira vez aos confrontos derradeiros para disputar o título.