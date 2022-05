Coritiba derrota o Botafogo e mantém campanha perfeita em casa no Brasileiro

Com um gol do atacante Igor Paixão, o Coritiba fez valer o fator casa neste domingo, desbancou o Botafogo, melhor visitante da competição e, de quebra deu um salto na tabela. O saldo da vitória de 1 a 0 sobre o time carioca foi a conquista do terceiro lugar no Brasileiro com 13 pontos. Nas três vezes em que atuou em casa até o jogo deste domingo, o time alviverde já havia derrotado Goiás, o Fluminense e o América-MG.

Já o Botafogo, que vinha de duas vitórias e dois empates como visitante, estacionou no Brasileiro. A equipe carioca, que tinha chance até de brigar pela liderança em caso de triunfo em Curitiba, segue estacionada nos 12 pontos. Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. O alvinegro carioca recebe o Goiás no Engenhão na segunda-feira (dia 6). Antes, no sábado, o Coritiba viaja até a região nordeste para enfrentar o Ceará, no Castelão.

Protagonista em campo, Igor Paixão não se limitou a definir a partida com um belo lance. Trabalhou ainda como armador, deu assistências para os companheiros e foi o atacante mais perigoso em campo.

No jogo, o técnico Luis Castro apostou no bom retrospecto como visitante, posicionou o seu time mais recuado à procura dos contragolpes, mas não conseguiu neutralizar o time da casa. As falhas de marcação no setor de meio-campo permitiram ao Coritiba iniciar as jogadas ofensivas. Pressionado, o Botafogo tinha em Gatito Fernández o destaque em campo.

Melhor em campo, o Coritiba continuou insistindo e conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. O lançamento de Val encontrou Igor Paixão, que entrou na área em velocidade, se livrou do goleiro com um belo toque, e só rolou para o fundo das redes.

Na etapa final, o Botafogo tentou dar a resposta com um posicionamento mais ofensivo. Mas os espaços em seu campo de defesa eram bem explorados pelo Coritiba. Em um lance de área, Leó Gamalho acertou a trave do time carioca. Em outro contragolpe iniciado por Régis, Igor Paixão, livre, perdeu a chance de ampliar.

No final, valeu a estrela do goleiro Alex Muralha. Foi a vez dele fechar a meta e garantir a vitória de 1 a 0 ao espalmar, já no final, uma bomba de Erison.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 1 x 0 BOTAFOGO

CORITIBA - Alex Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo de los Santos, Marcio Silva e Guilherme Biro (Diego Porfírio); Willian Farias, Val (Bernardo), Thonny Anderson (Régis); Fabrício Daniel (Pablo Garcia) , Léo Gamalho (Cleiton) e Igor Paixão Técnico: Gustavo Morinigo.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Saravia (Hugo), Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges (Rikelme); Luís Oyama, Del Piage (Lucas Fernandes), Chay (Matheus Nascimento); Diego Gonçalves (Lucas Piazon), Erison e Victor Sá. Técnico: Luis Castro.

GOL - Igor Paixão, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Cuesta, Erison e Chay (Botafogo); Guillermo de los Santos, Val, Alex Muralha, Guilherme Biro e Clayton (Coritiba).

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 465.065,00.

PÚBLICO - 20.302 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba.