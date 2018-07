Coritiba desafia o Santos para impulsionar bom início no Campeonato Brasileiro

Depois da excelente vitória na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, em casa, por 4 a 1, o Coritiba tenta impulsionar o bom início neste sábado diante do Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, às 16 horas, pela segunda rodada.

Impulsionar o bom início no campeonato é uma meta traçada pelo técnico Pachequinho, que pede para a sua equipe se concentrar nas 10 primeiras rodadas, que terão alguns clubes envolvidos em outras competições. O próprio Santos, por exemplo, recebe o peruano Sporting Cristal nesta terça-feira, pela Copa Libertadores.

"As primeiras 10 rodadas são de fundamental importância para qualquer equipe no Campeonato Brasileiro. Algumas vão ter uma sequência muito grande de jogos, por isso será importante para nós", avaliou Pachequinho. "Temos a vantagem de tentar impor um número muito alto de pontos".

Apesar da confiança, Pachequinho terá dois importantes desfalques: os meio-campistas Alan Santos e Anderson, contundidos. Eles devem ser substituídos por Jonas e Tomas Bastos, autor de dois gols na vitória sobre o Atlético Goianiense. A boa notícia fica pela presença de Alecsandro, relacionado para o duelo. O ex-jogador do Palmeiras, conduto, deve iniciar no banco de reservas.